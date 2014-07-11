روسيا تشطب ديوناً بـ32 مليار دولار على كوبا

صادق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على الاتفاق الذي يقضي بإلغاء 90% من الديون المتوجبة على كوبا نتيجة عقود مع الاتحاد السوفياتي السابق.

وأوضح الكرملين في بيان "أن الاتفاق الذي أبرم بين موسكو وهافانا في 2013 وصوت عليه مجلس النواب الروسي، الأسبوع الماضي، وقعه رئيس الدولة يوم أمس الخميس وأصبح بالتالي نافذاً".

وينص الاتفاق على إلغاء 90% من الديون التي تبلغ في الإجمال 35.2 مليار دولار، أي أنه قضى بإلغاء 31.7 مليار دولار، أما الباقي نحو 3.5 مليار دولار فسيتم تسديده على مدى عشرة أعوام بموجب سندات كل ستة أشهر، وسيودع في حسابات خاصة لكي تستثمره روسيا مجددا في الاقتصاد الكوبي.