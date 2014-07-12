أسرع خفض للعجز الأميركي منذ الحرب العالمية الثانية

خفض البيت الأبيض توقعاته للعجز في العام 2014 بواقع 66 مليار دولار إلى 583 مليار دولار بدعم من تحسن اقتصاد الولايات المتحدة.

وقال بريان ديز القائم بأعمال مدير الميزانية في البيت الأبيض في بيان "تم خفض العجز بأكثر من النصف كنسبة من الاقتصاد.. وهو ما يمثل أسرع خفض متواصل للعجز منذ الحرب العالمية الثانية وهو يواصل الانخفاض."

وقالت وزارة الخزانة إن فائض الميزانية الأميركية بلغ 71 مليار دولار في نهاية يونيو بانخفاض 39 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان محللون توقعوا في مسح أجرته رويترز فائضاً يقدر بـ80 مليار دولار في الشهر الماضي. وكان الفائض قد بلغ 117 مليار دولار في يونيو 2013.

وبلغ العجز منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو 366 مليار دولار وهو أدنى مستوى في تلك الفترة من العام منذ العام المالي 2008 مقارنة مع عجز 510 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام المالي 2013.