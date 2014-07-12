أميركا تفرض رسوماً على استيراد أنابيب الصلب السعودية

تعتزم وزارة التجارة الأميركية فرض رسوم على واردات أنابيب الصلب التي تستخدم في صناعة النفط والغاز الطبيعي من السعودية والهند والفلبين وتايوان وتايلاند وتركيا وفيتنام.



وأظهرت نشرة وزعت على شركات معنية بتحقيق أميركي في ممارسات إغراق تجاري أن وزارة التجارة الأميركية ستفرض الرسوم على أنابيب الصلب المستوردة من الشركات الكورية الجنوبية، لتعدل واشنطن بذلك عن قرار سابق بعد ضغوط كثيفة من المنتجين المحليين والعمال والمشرعين.

ويأتي مثل هذا القرار لحماية المنتج الأميركي من المنافسة الخارجية. وأكدت الوزارة أن قرارها نهائي بشأن فرض الرسوم.

لكن برغم أن التحقيقات أثبتت أن الأنابيب المستوردة من أوكرانيا بيعت في الولايات المتحدة بأقل من سعر التكلفة فقد قالت وزارة التجارة إنها لن تفرض رسوماً عليها بسبب اتفاق لتعليق التحقيقات.