الذهب يصعد للأسبوع السادس وسط التوتر بالشرق الأوسط

استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر نهاية تداولات الأسبوع مع تراجع مخاوف المستثمرين بشأن سلامة الأوضاع المالية في أكبر بنك برتغالي مدرج لكن المعدن النفيس سجل سادس مكاسبه الأسبوعية على التوالي مع استمرار قلق الكثيرين بشأن العنف في الشرق الأوسط.

وارتفعت سندات الخزانة الأميركية أيضا لتهبط عوائد السندات القياسية لأدنى مستوى في خمسة أسابيع مع سعي المستثمرين للتحوط من أي تعطيل للأسوق بسبب تصاعد القتال في غزة، واستقرت أسعار الأسهم مع طمأنة الحكومة البرتغالية والبنك المركزي للمستثمرين بأن النظام المالي في البلاد في أمان برغم مشكلات بنك بانكو اسبيريتو سانتو.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1337 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1920 بتوقيت غرينتش من جلسة الجمعة بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الذي سجله في الجلسة السابقة عند 1345 دولارا.

وارتفع الذهب خلال الأسبوع 1.3 بالمئة مسجلا سادس مكاسب أسبوعية على التوالي.

ونزل سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 1.8 دولار عند التسوية إلى 1337.40 دولار للأوقية.

واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 21.38 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ نحو أربعة أشهر يوم الخميس عند 21.55 دولار. وارتفعت الفضة حوالي اثنين بالمئة لتسجل سادس مكاسب أسبوعية على التوالي.

وبين المعادن النفيسة الأخرى تراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1507.24 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 869.72 دولار للأوقية بعدما سجل يوم الخميس أعلى مستوى في 13 عاما ونصف عند 875.60 دولار.