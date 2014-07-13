الأنظار تتجه الليلة نحو أغلى مونديال لكأس العالم

مباريات كأس العالم تجذب أنظار مئات الملايين من المشجعين حول العالم، وهذا العام من المنتظر أن تستقطب المباراة النهائية نحو مليار مشاهد، ذلك ما يكشفه تقرير الزميلة مايا جريديني الذي تم بثه على قناة العربية حيث تقف تكاليف باهظة وراء أحد أهم الأحداث الرياضية لكن الإيرادات هي بالملايين أيضا.

لقد أنفقت البرازيل 14 مليار دولارا لتهيئة البلاد لاستضافة كأس العالم، ما يجعله أغلى مونديال في التاريخ الأمر الذي أثار استياء عدد كبير من المواطنين وأدى إلى اندلاع المظاهرات.

في المقابل يتوقع وزير السياحة البرازيلي أن يضيف كأس العالم 13.6 مليار دولار الى الاقتصاد هذا العام.

أما بالنسبة للفيفا فستحقق إيرادات قياسية متوقعة تصل الى 4 مليارات دولار. النسبة الأكبر منها تأتي من حقوق بث الحدث على شاشات التليفزيون التي تقدر هذا العام ب 1.7 مليار دولار. تليها إيرادات من الرعاة التجاريين وأبرزهم "أديداس" و"كوكا كولا " ، و" فيزا " بجانب "سوني" و"طيران الإمارات " و"هيونداي" 1.4 مليار دولار. هذا إضافة الى 900 مليون دولار من حقوق أخرى أبرزها بيع المنتجات المتعلقة بكأس العالم.

ومقابل الإيرادات يترتب على الفيفا تكاليف متعددة أبرزها، تكاليف تشغيلية متعلقة بالمباريات التي تقارب الملياري دولار. وربما أكثر ما يهمنا كمشاهدين من هذه التكاليف هو قيمة الجوائز للفرق المشاركة والفائزة من المركز الأول وحتى الرابع. حيث خصصت الفيفا 576 مليون دولار كجوائز لكأس العالم في البرازيل.

وسيصبح نصيب الأسد منها للفريق البطل الذي سيحصل على 35 مليون دولار، في حين يحصل الفريق الثاني على 25 مليون دولار، والفريق الثالث على نحو 22 مليون دولار والرابع على نحو 20 مليون دولار.

كما ستحصل جميع الفرق المشاركة في المونديال على جوائز مادية تبدأ من 8 ملايين دولار لكل منتخب يخرج من الدور الأول.

في وقت لا ننسى تكلفة الكأس الغالية المصنوعة من نحو ستة كيلوغرامات من الذهب وبالتالي تصل تكلفته بالأسعار الحالية للذهب الى 280 ألف دولار. ومن بين اللاعبين المشاركين في هذه البطولة، يبرز البرتغالي Ronaldo Cristiano وهو صاحب الدخل السنوي الأعلى عند 80 مليون دولار يليه lionel messi كابتين الفريق الأرجنتيني بدخل يقارب 65 مليون دولار سنويا.

أما المدرب صاحب الأجر الأعلى فهو fabio capello مدرب المنتخب الروسي إذ يتقاضى 11.4 مليون دولار سنويا، ويساوي أجره ضعف من يليه في قائمة المدربين الأكثر أجرا وهو مدرب المنتخب الإنجليزي roy hodgson ولا يمكن أن ننسى الدور المهم الذي يلعبه حكام كأس العالم الذين يتقاضون مبالغ زهيدة مقارنة مع المدربين واللاعبين إذ تتراوح أجورهم لفترة الحدث بين 35 و50 ألف دولار بناء على خبراتهم.

وتتجه أنظار العالم الليلة للمباراة النهائية التي ستكشف عن الفريق الفائز باللقب وما إذا ستتمكن ألمانيا من العودة بالكأس الرابعة من أحضان أمريكا اللاتينية - أم تعوض الأرجنتين فشل منافستها البرازيل وتفوز بالكأس.