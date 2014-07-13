البنك الدولي يقدم قرضاً بـ 300 مليون دولار إلى مصر

أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في مصر منير فخري عبد النور أن البنك الدولي وافق على تقديم قرض حسن بقيمة 300 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف خلق المزيد من فرص العمل وتنمية المناطق النائية ومناطق الصعيد.

وقال الوزير المصري، خلال لقائه بوفد من البنك الدولي إن هذا القرض يعد البرنامج الأول الذي يقدمه البنك لمصر عقب ثورة 30 يونيو وهو ما يؤكد استعادة مصر لثقة الجهات والمنظمات المانحة الدولية.

وأكد أن الاقتصاد المصري في حاجة لمشروعات وخبرات البنك الدولي خلال المرحلة الحالية خاصة وأن الحكومة تبذل أقصى ما في وسعها لإعادة العملية الإنتاجية لسابق عهدها وتحقيق معدلات نمو مرتفعة بها كما تسعى لاستعادة ثقة العالم في الاقتصاد المصري.

