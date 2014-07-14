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إنفاق الصين يقفز 26.1% مدعوماً بمتانة الاقتصاد

المصدر: بكين - رويترز
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قالت وزارة المالية الصينية اليوم الاثنين إن الإنفاق العام زاد بنسبة 26.1 بالمئة على أساس سنوي في يونيو ليصل إلى 1.65 تريليون يوان، ما يعادل 265.84 مليار دولار، بفعل جهود الحكومة لدعم الاقتصاد. فيما تسارع نمو الإنفاق من 24.6 بالمئة في مايو.

وزادت الإيرادات 8.8 بالمئة عنها قبل عام في يونيو إلى 1.3 تريليون يوان حسبما ذكرت الوزارة في بيان بموقعها على الإنترنت.

وتعلن الحكومة أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام يوم الأربعاء.

وتعطي البيانات المعلنة في الفترة الأخيرة مؤشرات على استقرار الاقتصاد مع ظهور تأثير حزمة إجراءات التحفيز الحكومية لكن اقتصاديين كثيرين يرون أن الحاجة مازالت قائمة لمزيد من الدعم هذا العام.

كلمات دالّة

#اقتصاد, #الصين, #نمو الاقتصاد, #استثمارات, #وزارة المالية, #ايرادات

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