تغريم شركات مشروبات غازية بالسعودية 135 مليون ريال

أصدرت لجنة الفصل في مجلس المنافسة بالسعودية قرارات ضد عدد من المنشآت التجارية العاملة في قطاع المشروبات الغازية، وبلغ إجمالي الغرامات الصادرة بحقها 135 مليون ريال، لارتكاب هذه المنشآت عددا من المخالفات لنظام المنافسة.

وتمثلت المخالفات في الاتفاق على رفع الأسعار، وإرغام العميل بعدم التعامل مع منافس آخر، وفرض اشتراطات وقيود خاصة على عمليات البيع أو الشراء مما يضع منشأة أخرى في مركز تنافسي ضعيف، وتحديد حد أدنى لسعر إعادة بيع السلعة، وتقاسم الأسواق حسب المناطق الجغرافية، وتعتبر هذه المخالفات صريحة وواضحة لنظام المنافسة حسب ما نصت عليه المادة الرابعة والخامسة من نظام المنافسة.

وثبت للجنة ارتكاب تلك المخالفات، الأمر الذي استوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من نظام المنافسة، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، وينشر القرار على نفقة المخالف.

ويؤكد مجلس المنافسة دوماً على تحقيق أهداف النظام المتمثلة في تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، والوقوف بحزم تجاه جميع المنشآت المخالفة لنظام المنافسة.

ويعتبر المجلس ذا شخصية استقلالية مالية وإدارية ويرأس المجلس وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ويضم في عضويته ممثلين لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال.