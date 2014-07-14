ساما تصدر مبادئ حماية عملاء شركات التأمين بالسعودية

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" مبادئ حماية عملاء شركات التأمين، وذلك بهدف حماية مصالح العميل والتأكد من أن تعامل المؤسسات المالية يتم بطريقة مهنية عادلة.

وقالت "ساما" في بيان لها على موقعها على شبكة الإنترنت، إن مبادئ حماية عملاء شركات التأمين ملزمة للشركات ومكملة للتعليمات والضوابط الصادرة عن المؤسسة.

وحددت مؤسسة النقد العربي السعودي موعداً أقصاه 1 سبتمبر المقبل للالتزام بهذه المبادئ.

وتضمنت مبادئ حماية عملاء شركات التأمين المعاملة بعدل وإنصاف، والإفصاح والشفافية، والتثقيف والتوعية التأمينية.

ومن بين المبادئ عدم التمييز والتفضيل بين عملائها الحاليين والمستقبليين، وحمايتهم من عمليات الاحتيال، إضافة لحماية خصوصية المعلومات.

وألزمت المبادئ شركات التأمين بأن تكون لديها سياسة مكتوبة بشأن تضارب المصالح لضمان التعامل العادل مع كافة العملاء.

وشددت ساما على ضرورة قيام شركات التأمين بمعالجة شكاوى العملاء، والتنافس فيما بينها في تقديم أفضل المنتجات والخدمات والأسعار بما يلبي احتياجات العميل ورغباته.