خادم الحرمين يعفي 1158 متوفى من قروض عقارية

اعتمد صندوق التنمية العقارية قائمة بأسماء الدفعة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من المقترضين المتوفين الذين تم تقديم طلباتهم عبر البرنامج الإلكتروني، وأكمل ذووهم بياناتهم المطلوبة، وذلك تنفيذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وقد أنهى الصندوق إجراءات تسديد كامل قروضهم وخطابات فك الرهن عن عقاراتهم وعددهم 1158 مواطناً بمدن ومحافظات المملكة بقيمة إجمالية تجاوزت 243 مليون ريال, وشملت هذه الدفعة المتقدمين حتى الطلب رقم 85791.

وبين مدير عام الصندوق المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي أنه وبتوجيه من وزير الإسكان رئيس مجلس الإدارة الدكتور شويش بن سعود الضويحي فإن الصندوق حريص كل الحرص على سرعة إنهاء إجراءات إعفاء المتوفين وفقاً للضوابط المحددة بالتوجيه الكريم .

وأوضح أنه قد تم التنسيق مع فروع وزارة العدل لتسهيل إجراءات المراجعين بهذا الخصوص وبإمكان ورثة المتوفين الواردة أسماؤهم ضمن هذه الدفعات مراجعة كتابة العدل التابع لها العقار المرهون لإنهاء إجراءات فك الرهن بأسرع وقت، حرصاً على إبراء ذمم متوفيهم وتحرير عقاراتهم.