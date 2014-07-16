مؤتمر لتوطين صناعات السكك الحديدية والمترو خليجياً

تستضيف سلطنة عمان مؤتمرا حول "توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون الخليجي".

وأشار الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم نقي، إلى اهتمام دول مجلس التعاون بتقديم الدعم الكامل لأعمال تطوير مشاريع السكك الحديدية والمترو بدول المجلس, في مقدمتها مشروع شبكة السكك الحديدية التي تربط جميع الدول الأعضاء، ويتكامل مع شبكات السكك الحديدية الوطنية في دول المجلس.

وقال نقي في بيان صحافي، إن تنظيم المؤتمر يأتي تلبية لاحتياجات حكومات دول مجلس التعاون لمواجهة المشكلات والتحديات الرئيسية، واستغلال الفرص التي تساعد على تشجيع المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص للمشاركة بهذا المشروع التنموي المشترك.

وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ناقشت المحاور الرئيسة المتعلقة بالمشاريع العملاقة في قطاع السكك الحديدية وسير العمل في مشاريع السكك الحديدية والمترو بدول المجلس، ومحور خاص بالبيئة المناسبة لتشجيع القطاع الخاص على المساهمه الفعالة جنباً إلى جنب مع القطاع العام.