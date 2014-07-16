مصر: إنشاء محطة للطاقة الشمسية بـ200 مليون دولار

في إطار الاهتمام الذا يوليه قطاع الكهرباء للطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية في مصر، تم توقيع الاتفاقية الإطارية العامة للقياسات المجمعة لموقع محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية (الخلايا الفوتوفولطية) بمنطقة كوم امبو بمحافظة أسوان.

وصرح بذلك الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، موضحاً أن تلك المحطة تعد ضمن مشروعات قطاع الكهرباء خلال الخطة الخمسية الحالية 2012 – 2017.

وتتكون من 10 محطات من الخلايا الفوتوفولطية قدرة الواحدة 20 ميغاوات بقدرة إجمالية 200 ميغاوات بمنطقة كوم امبو بنظام البناء والتشغيل والامتلاك، وتبلغ التكلفة التقديرية للمحطة حوالي 200 مليون دولار.

وأوضح الدكتور شاكر أن الاتفاقية الإطارية للحملة المشتركة لقياســـات الموقع تتضمن (قياس شدة الإشعاع الشمسي، الدراسات الطبوغرافية، دراسة التربة) .

وأضاف أنه قد تأهل لهذا المشروع 15 شركة كونسورتيوم من 35 شركة عالمية ومحلية كانت قد تقدمت لهذه المناقصة. ومن المخطط أن يتم التشغيل التجاري للمشروع قبل نهاية عام 2016.