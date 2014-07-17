تقرير: 73% من الخريجين الجدد يفضلون تأسيس أعمال خاصة

كشف تقرير حديث لبيت.كوم أن 73%، من الطلاب المتخرجين حديثا في الإمارات يطمحون لتأسيس أعمالهم الخاصة، حيث يعتبرون ريادة الأعمال هي الخيار الأكثر قابلية للتطبيق في مسارهم المهني.

وبحسب استطلاع بيت.كوم أقرّ 81%، منهم أن البحث عن عمل هو التحدي الأكبر لهم.

أما بالنسبة للقطاعات المفضلة، فكانت المصارف والتمويل هي الأكثر طلبا.

لكن توقعات الرواتب الشهرية كانت مرتفعة نسبياً بالنسبة إلى خريجي دولة الإمارات، حيث توقع 18 منهم الحصول على راتب شهري يتراوح ما بين 2000، و3000 أميركي، في حين توقع 17%، الحصول على راتب بين 1500 و2000 دولار.

وقال مسؤول تطوير الأعمال في بيت.كوم أحمد الترعاني في مقابلة مع قناة "العربية"، إن 60 إلى 70%، من التوظيف في الإمارات توفره الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن 75%، إلى 73%، لديهم طوح لامتلاك شركة خاصة، فيما يقول 80%، إن التحدي الأكبر الذي يواجههم هو الحصول على وظيفة.

ولفت إلى أن 80%، أيضاً من خريجي الجامعات لا تساعدهم في إيجاد وظائف، أو الحصول على وظيفة.