"آيفون 6" صيني جديد مقابل 32 دولاراً فقط

طرح مزورون صينيون هاتف "آيفون 6" بمواصفاته الكاملة قبل أن تكشف عنه شركة "آبل" الأميركية، وعرضوه للبيع على مواقع تجارية في الصين مقابل 32 دولاراً فقط، في واحدة من الضربات القاسية التي قد تكون "آبل" قد تعرضت لها.

وتشير أغلب التوقعات الى أن شركة "آبل" ستطلق هاتفها النقال الجديد "آيفون 6" في أواخر شهر سبتمبر المقبل، وهو ما يعني أن الهاتف المزور رأى النور قبل الهاتف الأصلي بأكثر من شهرين.

وقالت تقارير إعلامية إن الهاتف المزور الذي بدأ تداوله في الصين على أنه "آيفون 6" يتضمن غالبية المواصفات الجديدة التي يسود الاعتقاد أنها ستكون موجودة في الهاتف الأصلي الذي ستطرحه الشركة الأمريكية لاحقاً، إلا أن تقريراً لجريدة "ديلي ميل" البريطانية قال إن نظام التشغيل المحمل على الهاتف المزور ليس (iOS) وإنما "أندرويد" تم تعديل شكله الخارجي ليظهر بشكل مشابه لنظام التشغيل الذي تستخدمه شركة "أبل".

ويأتي الكشف عن الهاتف المزور بعد أن انشغل مولعو الهواتف الذكية طوال الشهرين الماضيين بتداول صور مسربة للجهاز الجديد، وتداول معلومات بشأن المواصفات الخاصة بالهاتف، إلا أن وكالة أنباء يابانية فاجأت المتابعين بتقرير يقول إن هاتف "آيفون 6" سيكون مختلفاً تماماً عن الصور التي تم تداولها، لأن ما تسرب من صور هي للهيكل الذي كان يتم تطويره، وقد تم إدخال تعديلات جذرية عليه.

وفي حال صحت المعلومات التي نشرتها الوكالة اليابانية فهذا يعني أن "آيفون 6" المزور سيكون ذو شكل مختلف عن ذلك الذي ستطرحه الشركة في أواخر أيلول/ سبتمبر المقبل، حيث إن المزورين اعتمدوا في بناء الشكل والمواصفات الداخلية للجهاز على الصور المسربة والشائعات التي تم تداولها بشأن "آيفون 6".

وهذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها المزورون الصينيون أجهزة هواتف ذكية مزورة، حيث إن كافة الطرازات السابقة من "آيفون" تم تزويرها في الصين وبيعها بأثمان زهيدة، إضافة الى أن هواتف "بلاك بيري" يتم تزويرها هي الأخرى، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها المزورون من استباق الشركة الأم ومنتجها الأصلي وطرح تقليده في الأسواق سلفاً، إضافة الى بيعه بثمن بخس جداً.

وتشير التوقعات الى أن هاتف "آيفون 6" قد يصل سعره عند طرحه في الأسواق الى ألف دولار، إلا أن المزورين الصينيين طرحوه للبيع حالياً مقابل 32 دولاراً فقط.