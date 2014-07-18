التربية السعودية تطور 5700 مشروع بـ 54 مليار ريال

اعتمد وزير التربية والتعليم السعودي، الأمير خالد الفيصل، خطة شركة تطوير للمباني، تتضمن إنشاء وتأهيل 5700 مشروع تعليمي بقيمة 54 مليار ريال، لدعم تحقيق أهداف مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام.

وأكد الفيصل عزم الوزارة على إحداث نقلة نوعية في البيئة التعليمية، تشمل بناء وإنشاء مدارس حكومية جديدة وإحلال جميع المباني المستأجرة، توفير أحدث الإمكانات والوسائل التعليمية، لتكون المدرسة بيئة جاذبة وداعمة للتحصيل الدراسي وتتمكن من أداء دورها التربوي والتعليمي في أحسن الظروف الممكنة بحسب بيان نشرته صحف المملكة.

وتضمنت الخطة مبادرات تأسيسية وأهدافا تشغيلية خلال الخمس سنوات القادمة، لإنشاء وتأهيل هذه المشاريع التعليمية والخدمية، تشمل 1500 روضة أطفال، 500 مجمع تعليمي، 800 مدرسة كبيرة، 400 مدرسة صغيرة، تأهيل وترميم 2500 مبنى، نزع ملكيات الأراضي، وتخطط الشركة لافتتاح 13 مكتبا لها تغطي كافة المناطق.

واحتوت الخطة على 160 مؤشرا لقياس ومتابعة مستوى الأداء (KPI) لجودة وإنجاز المشاريع، علاوة على عشرة برامج لإدارة تنفيذ مشاريع الإنشاء والترميم والتأهيل المدرجة في البرنامج وشملت تطوير نماذج تصاميم المدارس، تنويع طرق البناء وطرح المشاريع، تطوير آلية التعاقدات، تسريع العمل على المخطط الشامل للمدارس، تطوير تقنية المعلومات وآلية إدارة المرافق والمخاطر.