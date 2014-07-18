فيسبوك تقتحم عالم التجارة الإلكترونية وتبدأ بأميركا

تختبر فيسبوك زرا جديدا "للشراء" في موقعها على الانترنت سيسمح للمستهلكين بشراء المنتجات المعلن عنها في شبكتها للتواصل الاجتماعي.



وتمثل الخدمة الجديدة -التي وصفتها فيسبوك بانها اختبار للشراء من "عدد قليل من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم" في الولايات المتحدة- أحدث مسعى للشركة المشغلة لشبكة للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت للعب دور أكبر في نشاط التجارة الالكترونية.



وقالت فيسبوك إن زر الشراء سيكون متاحا في نسخة موقعها الالكتروني على الهاتف المحمول وأجهزة الكمبيوتر الشخصي وسيسمح للمستهلكين بشراء البضائع مباشرة من المشاريع المشاركة.



واضافت الشركة في تدوينة اليوم الخميس "لا شيء من معلومات بطاقة الائتمان اوالخصم التي يتبادلها الاشخاص مع فيسبوك عند اتمام صفقة شراء سيجري تبادلها مع معلنين اخرين ويمكن للاشخاص ان يختاروا ما اذا كانوا يرغبون أو لا يرغبون في تخزين معلومات الدفع لمشتريات في المستقبل."