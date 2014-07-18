2 تريليون دولار قيمة عمليات الدمج عالمياً هذا العام

أظهرت بيانات لتومسون رويترز أن قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ في أنحاء العالم بلغت تريليوني دولار حتى الآن هذا العام بزيادة 75 بالمئة عن العام الماضي بدعم من سلسلة صفقات ضخمة لشركات كبرى.

وقالت تومسون رويترز اليوم الجمعة إن ثماني صفقات تتجاوز قيمة الواحدة منها خمسة مليارات دولار أعلنت هذا الأسبوع فيما يسجل رقما قياسيا للصفقات الأسبوعية بين الشركات التي تتمتع بقيمة رأسمالية ضخمة في السوق.

وبلغت القيمة الإجمالية للصفقات التي تجاوزت خمسة مليارات دولار 915.9 مليار دولار في العام حتى 17 يوليو وهي أعلى من ثلاثة أمثال قيمتها قبل عام.