كارثة الماليزية تثير الرعب في أجواء شرق أوكرانيا

حثت وكالة سلامة الطيران الأوروبية شركات الطيران على تفادي الطيران فوق شرق أوكرانيا، في أعقاب إسقاط طائرة ركاب ماليزية في المنطقة.

وقالت الوكالة في بيان إن إخطارها الجديد بشأن السلامة يشمل منطقتي سيمفروبول ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا.

وأضافت "توجه الوكالة اهتمام مجتمع الطيران إلى الوجود المحتمل لمخاطر شديدة على سلامة رحلات الطيران المدنية الدولية، وما يستتبعه ذلك من تنفيذ قيود المجال الجوي."

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية أمرا، ليل الخميس، يمنع الطائرات الأميركية من الطيران فوق شرق أوكرانيا.