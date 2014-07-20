أرملة تعوّض بـ23 مليار دولار عن وفاة زوجها بالسرطان

حكمت محكمة في ولاية فلوريدا الأميركية، على ثاني أكبر شركة تبغ في العالم، وهي شركة RJ Reynolds بدفع 23.6 مليار دولار كتعويضات لأرملة توفي زوجها بمرض سرطان الرئة عن عمر ناهز 36 عاماً.

وقال محامي المدعية إن شركة التبغ تهاونت في إبلاغ المستهلكين بقابلية الإدمان على النيكوتين، وأن التدخين قد يتسبب في سرطان الرئة.

ونددت الشركة بالحكم قائلة إنه تجاوز المعايير والقوانين المعتمدة، ولابد من تعديله عند الاستئناف.

وقد واجهت الشركة حكماً بدفع تعويضات تصل إلى 40 مليون دولار العام الماضي، تم تعديلها إلى 20 مليونا فقط بعد الاستئناف.