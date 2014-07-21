أغنى أغنياء بولندا يعتزم تأسيس شركة للمرافق الخاصة

قالت مجموعة "بي إي بي" البولندية إن يان كولتشيك، أغنى رجل في البلا،د يعتزم جمع أصوله الخاصة بالطاقة في بولندا تحت مظلة المجموعة لتأسيس أكبر شركة للمرافق الخاصة في البلاد.

ومن المقرر أن يزيد كولتشيك حصته في "بي إي بي" على أن يستحوذ صندوق مدعوم من الصين على حصة أقلية في المجموعة التي ستغير اسمها إلى بولينيرجيا.

وسيضم كولتشيك أصول‭‭ ‬‬طاقة تابعة له إلى "بي إي بي" مقابل أسهم لتزيد حصته إلى نحو 65 بالمئة في مجموعة بولينيرجيا من 60 بالمئة حاليا.

ووافق صندوق "سي إي إي إكويتي" بارتنرز على شراء حصة نسبتها 16 بالمئة مقابل 240 مليون زلوتي (78.3 مليون دولار) في أولى صفقاته.

ويقدم الصندوق الذي تأسس هذا العام المشورة لصندوق تشاينا-"سي إي إي" التابع لبنك التصدير والاستيراد الصيني.

وبناء على هاتين الصفقتين تبلغ قيمة سهم "بي إي بي" 33.03 زلوتي بزيادة نحو الثلث عن سعره عند الإغلاق يوم الجمعة. ويرفع هذا السعر القيمة السوقية لشركة بولينيرجيا في المستقبل إلى 1.5 مليار زلوتي، بما يعادل ثلاثة أمثال القيمة السوقية لمجموعة "بي إي بي".