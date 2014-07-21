50 مليون مشترك في خدمات الهاتف الجوال بالسعوية

كشفت النشرة الإلكترونية الفصلية الصادرة عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن بلوغ عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة بالمملكة نحو 50 مليون اشتراك بنهاية الربع الأول للعام 2014، بنسبة انتشار بلغت 165% على مستوى السكان.

وأشارت النشرة في عددها الـ19 الذي صدر اليوم والمعنية برصد أهم مستجدات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، إلى ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت بنهاية الربع الأول للعام 2014، ليصل إلى حوالي 18.1 مليون مستخدم، بنسبة انتشار بلغت أكثر من 59%، فيما واصلت الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة في المملكة ارتفاعها لتبلغ حوالي 20 مليون اشتراك بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2014.

وتشمل هذه الاشتراكات خدمات المعطيات "البيانات" والاشتراكات في باقات الاتصالات الصوتية، لتكون نسبة انتشار خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان 66%.

وعلى صعيد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة التي تشمل خطوط المشتركين الرقمية (DSL)، التوصيلات اللاسلكية الثابتة، إضافة إلى الألياف البصرية والخطوط السلكية الأخرى، فقد بلغ عدد الاشتراكات حوالي 3,12 مليون اشتراك للربع الأول من العام الحالي 2014، بنسبة انتشار تقدر بنحو 46.3% على مستوى المساكن.

وعلى صعيد الهاتف الثابت، فقد بلغ عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت بنهاية الربع الأول من 2014 حوالي 4.8 مليون خط، منها حوالي 3.4 مليون خط سكني، تمثل 71% من إجمالي الخطوط العاملة، لتبلغ نسبة انتشار الهاتف الثابت بالنسبة للسكان حوالي 16%، في حين بلغت نسبة الانتشار للمساكن بحدود 64.8%.