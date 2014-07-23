مباحثات سعودية– مصرية حول فرص الاستثمار الزراعي

التقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في جمهورية مصر العربية الدكتور عادل البلتاجي اليوم وفدا من أعضاء الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال، وذلك لبحث فرص الاستثمار في القطاع الزراعي .

وأوضح الأمين العام للجمعية أحمد صبري درويش في تصريح صحافي أنه تم خلال اللقاء استعراض فرص الاستثمار السعودي في قطاع الزراعة في مصر، ومستقبل حجم الاستثمارات المتوقع، ودور الجمعية في عرض فرص الاستثمار التي ستوفرها الوزارة والتسهيلات المقدمة لتشجيع المستثمرين للاستثمار الزراعي وطرح الأماكن المتاحة لاستصلاح هذه الكمية .

وأشار إلى أن الجمعية تلقت خلال الفترة الأخيرة العديد من الطلبات من كبار مستثمري القطاع الزراعي في المملكة لبحث فرص الاستثمار فيما طرحته الدولة المصرية في خطتها بالنهوض بالقطاع الزراعي وأبدوا استعداداتهم للمشاركة الفورية باستثماراتهم للنهوض بهذا القطاع الحيوي.