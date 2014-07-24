السعودية: عودة عمالة إندونيسيا المنزلية خلال شهرين

كشف وكيل وزارة العمل السعودية للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد أن استئناف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا مرتبط باعتماد الانتخابات الرئاسية الإندونيسية، وهو ما قد يؤخر عودة العمالة الإندونيسية لنحو شهرين.

وفي الاتفاقية الموقعة مع الهند أخيراً، أكد الفهيد أن حجم الراتب الشهري لم يحدد فيها، بل تم ترك حرية الراتب وفقاً للعرض والطلب، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

وطالب الفهيد باستقدام العمالة المنزلية الهندية المتعلمة والتي لا يجب التأمين عليها محذراً في الوقت نفسه من العمالة الهندية غير المتعلمة، مبينا أنه على مكاتب الاستقدام السعودية الانتقائية في استقدام العمالة المنزلية الهندية وخصوصا المتعلمة.

من جهة أخرى قدّر عضو لجنة الاستقدام بغرفة مكة المكرمة منصور الجابري حجم مبلغ التأمين المقرر من سفارة الهند على عمالتها غير المتعلمة حوالي 9000 ريال أو ما يعادل 2500 دولار، ويتطلب استقدامها تسجيل المكتب بالسفارة الهندية، وإحضار صورة من جواز العاملة التي تحمل جواز سفر من نوع (ECR) وتصديق نموذج العقد المتفق عليه بين وزارة العمل السعودية ونظيرتها الهندية في المقابل، أما فئة العاملات المنزليات (ECNR) فلديهن الحد الأدنى من التعليم، فلا يجب التأمين وليس هناك حد أدنى للراتب.