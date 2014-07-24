السعودية: محطات التحلية أنتجت 122 مليون متر مكعب

كشفت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية أن محطات التحلية أنتجت 122,048 مليون متر مكعب من المياه المحلاة في شهر رمضان الحالي بزيادة نسبتها 4,17% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والتي بلغت 117,167 مليون متر مكعب.

وأكد مدير عام إدارة العلاقات العامة والصناعية والمتحدث الرسمي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، عبدالعزيز المزروع، في تصريح له اليوم، أن كميات المياه المحلاة التي تم ضخها لمدن ومحافظات المملكة تباينت، حيث زاد الإنتاج للعاصمة الرياض بنسبة 12,81% مقارنة بالعام الماضي بواقع 26,686 مليون متر مكعب للعام الحالي في وقت كان الضخ للعام الماضي 23,654 مليون متر مكعب.

وأوضح أن محافظة جدة حظيت بالنصيب الأعلى من كميات المياه المحلاة التي تم ضخها في رمضان الحالي والماضي مقارنة بمدن ومحافظات المملكة الأخرى، إذ تم تزويد محافظة جدة بأكثر من 29,358 مليون متر مكعب من المياه المحلاة بزيادة 3,98% عن العام الماضي والبالغة 28,233 مليون متر مكعب.

وعن الجهود التي تقدمها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة خلال شهر رمضان المبارك لمكة المكرمة والمدينة المنورة قال المزروع إن المؤسسة تسهم في سقاية قاصدي بيت الله الحرام والحرم النبوي الشريف وقاطني مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرا إلى أنه تم تزويد العاصمة المقدسة مكة المكرمة والمدينة المنورة بأكثر من 23 مليون متر مكعب من المياه المحلاة خلال شهر رمضان المبارك، وحصلت مكة المكرمة على ما لا يقل عن 14,545 مليون متر مكعب، كما تم تزويد المدينة المنورة بـ8,463 مليون متر مكعب.

وتعد المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الكيان الرئيس في المملكة العربية السعودية لإنتاج المياه المحلاة، وتقوم المؤسسة بأعمال التشغيل والصيانة الذاتية لجميع محطاتها البالغ عددها حالياً 28 محطة موزعة على 16 موقعاً على الساحلين الشرقي والغربي، منها 7 محطات على ساحل الخليج العربي، و21 محطة على ساحل البحر الأحمر.