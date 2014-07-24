شركات سعودية تستثمر 1.6 مليار ريال في الزراعة بمصر

قال أمين الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال، أحمد درويش، إن 20 شركة تتبع للجمعية تعتزم استثمار ثلاثة مليارات جنيه مصري، أو ما يعادل 1.57 مليار ريال، في مشاريع زراعية في مصر، مساحتها تتراوح بين 100 ألف و200 ألف فدان.

وأضاف درويش أن وزارة الزراعة المصرية ستجتمع بعد عيد الفطر بأعضاء الجمعية لتعرض عليهم خريطة الاستثمار الزراعي في مليون فدان، تم تخصيصها من الحكومة المصرية كمرحلة أولى لمشاريع الاستثمار الزراعي، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وأكد أنه سيتم في الاجتماع تحديد مواقع الأراضي الزراعية، وطريقة التخصيص، وتحديد سنوات حقوق انتفاع المستثمرين.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية خصصت مليون فدان للاستثمار الزراعي، تستوعب استثمارات قيمتها 15 مليار جنيه مصري، وسيشارك في استثمارها، إضافة إلى الجمعية، مستثمرون من مصر والكويت والإمارات.

وقال: "أرباح هذه المشاريع واضحة ومثبتة عبر دراسات جدوى قامت بها عدة شركات تقدمت للاستثمار في المشروع".