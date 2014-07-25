الذهب يتكبد خسائر للأسبوع الثاني.. وانحسار جاذبيته

استقر الذهب قرب أدنى مستوى له في 5 أسابيع أثناء التعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، متجها نحو تسجيل ثاني أسبوع على التوالي من الخسائر مع انحسار جاذبيته كأداة استثمارية آمنة بعد بيانات اقتصادية عالمية قوية.

وتراجع الذهب على الرغم من استمرار التوترات في الشرق الأوسط وأوكرانيا لا يبشر بتحسن للأسعار في الأجل القريب، خصوصا في وقت يتباطأ فيه الطلب الفعلي في آسيا.

واستقر سعر الذهب للبيع الفوري عند 1292.20 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن هبط بنسبة 1 بالمئة الخميس. وأثناء الجلسة السابقة هوى المعدن الأصفر إلى 1287.46 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يونيو قبل أن يتعافى قليلا.

وخسر الذهب 1.4 بالمئة من قيمته هذا الأسبوع. وتتجه الفضة والبلاتين والبلاديوم أيضا إلى إنهاء الأسبوع على خسائر.