مؤشر أسعار المستهلكين باليابان يرتفع 3.3% في يونيو

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الجمعة، أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان ارتفع بنسبة 3.3% في يونيو عن مستواه قبل عام مع استمرار زيادة ضريبة المبيعات في البلاد في رفع الأسعار.

وجاءت الزيادة في المؤشر الذي يستثني أسعار الأغذية الطارجة لكنه يشمل المنتجات النفطية، متماشية مع توقعات خبراء اقتصاديين وفي أعقاب زيادة بلغت 3.4% في مايو.

وأشارت البيانات التي أصدرتها وزارة الشؤون الداخلية إلى أن المؤشر العام لأسعار المستهلكين في اليابان ارتفع بنسبة 3.6% على أساس سنوي في يونيو.

وتشير تقديرات لبنك اليابان المركزي إلى أن زيادة ضريبة المبيعات 5 إلى 8% والتي بدأ سريانها في أول إبريل، ستضيف1.7 نقطة مئوية إلى المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في إبريل، ونقطتين مئويتين بدءا من الشهر التالي، ولم تقدم وزارة الشؤون الداخلية تقديرات رسمية.