4 مليارات ريال.. واردات السعودية من مستلزمات العيد

ذكرت مصلحة الجمارك أن قيمة واردات السعودية من مستلزمات العيد سجلت ما يقارب 4 مليارات ريال، وتنوعت الواردات بين أدوات تجميل وعطور وألبسة ولعب أطفال.

ووفقا لصحيفة "الاقتصادية"، شملت الإحصاءات الفترة من مطلع شهر رمضان حتى يوم أمس، وشملت أصنافا يتم استيرادها عادة قبل موسم العيد. وبلغت القيمة الإجمالية للواردات 3.9 مليار ريال، بوزن إجمالي بلغ 63.72 مليون كلغ. وتم استيراد ألبسة بـ635.58 مليون ريال، وزنها 19.79 مليون كلغ، ولعب أطفال وسلع تسلية بـ125.04 مليون ريال، وزنها 6.56 مليون كلغ.

وبلغت قيمة واردات مستحضرات التجميل والزينة والمكياج والعناية بالبشرة 143.25 مليون ريال بوزن إجمالي بلغ 2.36 مليون كلغ، وواردات العطور ومياه تجميل (تواليت) 103.03 مليون ريال وزنها 2.07 مليون كلغ.

وتم استيراد 5.95 مليون كلغ من حقائب أدوات التجميل وصناديق نقل وحقائب نقل بـ151.35 مليون ريال، وأحذية بأنواع مختلفة وزنها 1.23 مليون كلغ بـ 12.67 مليون ريال.

وبلغت كميات الشكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على الكاكاو المستوردة 6.29 كلغ بـ 111.73 مليون ريال، ومصنوعات صياغة الذهب والفضة والمعادن الثمينة 978 كلغ بـ7.13 مليون ريال.

وتم استيراد 495.50 ألف كلغ من الزهور وبراعم الزهور للباقات والزينة الرطبة واليابسة بـ6.88 ملايين ريال. وبلغت كميات أخشاب البخور وعود الصندل وقطع خشب العود المستوردة 117.92 ألف كلغ بـ5.96 مليون ريال، وهيل مجروش ومسحوق وزنه 24.05 ألف كلغ بـ1.1 مليون ريال. وبلغت واردات كميات البخور والهيل 141.97 ألف كلغ بـ7.06 مليون ريال.

وتم أيضا استيراد بُن محمص ومنزوع منه الكافيين وقشور بـ 39.13 مليون ريال وزنه 2.73 كلغ، وثمار قشرية طازجة وجافة بـ28.96 مليون ريال وزنها 1.35 ملين كلغ، وحيوانات حية من فصيلتي الضأن والماعز بـ165.31 مليون ريال وزنها 13.31 مليون كلغ.