السعودية استوردت جوالات بـ2.3 مليار ريال خلال شهر

قالت سلطات الجمارك السعودية إن واردات المملكة من الجوالات (الهواتف النقالة) خلال الشهر الجاري بلغت قيمتها نحو 2.33 مليار ريال.

وشهدت الأسواق حركة شرائية عالية تزامنا مع قرب حلول عيد الفطر، حيث ارتفع الطلب على أجهزة الجوالات بنسبة 100 في المئة، وانخفضت الأسعار نحو 200 ريال.

وقال عيسى العيسى، المتحدث الرسمي باسم الجمارك، إن السعودية استوردت خلال شهر رمضان أجهزة هاتف وأجهزة هاتف للشبكة الخلوية بقيمة 2.336.899.366 ريالا، فيما بلغ الوزن بالكيلو 1.566.967، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وقال عاملون في مراكز أجهزة الجوال إن الطلب على أجهزة الجوال، خاصة المزودة بكاميرا ذات تقنية عالية، ارتفع بنسبة 100 في المئة، حيث تركز الشراء على منتجات الشركات الأكثر شهرة، وانخفضت الإصدارات الجديدة 150 ريالا، والإصدار القديم بـ200 ريال.

وتوقع هؤلاء استمرار انخفاض الأسعار خلال الشهر القادم، حيث تراوحت معظم الأسعار للأجهزة الحديثة بين 1350 ريالا و2300 ريال، مشيرين إلى أنه خلال هذا العام والعام الماضي دخل إلى السوق أكثر من عشرة أنواع جديدة مزودة بأحدث التقنيات.