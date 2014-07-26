تقرير: 1.5 مليار شخص في 91 بلداً يعانون الفقر

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقرير التنمية البشرية لعام 2014، تحت عنوان "دعم التقدم البشري: الحد من أوجه الضعف وبناء مقومات المناعة".

وحسب مقاييس فقر الدخل، يعيش 1.2 مليار شخص على 1.25 دولار في اليوم أو أقل، غير أن آخر تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدليل الفقر المتعدد الأبعاد يشير إلى أن نحو 1.5 مليار شخص في 91 بلداً نامياً يعيشون في حالة فقر، إذ يعانون من أوجه حرمان متداخلة في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة بحسب صحيفة الحياة.

وشدد التقرير على "أخطار دائمة تهدد التنمية البشرية، وما لم تواجه هذه الأخطار بسياسات منهجية ومعايير اجتماعية فاعلة لن يكون التقدم منصفاً ولا مستداماً".

وتناول موضوع التعرض للأخطار من منظور متجدد ويقدم اقتراحات لبناء مقومات المناعة.

وقالت كلارك: "درء الأخطار يصبح للجميع حصة من التقدم في التنمية وتصبح التنمية البشرية أكثر إنصافاً واستدامة". أما بالنسبة إلى ما يعوق التقدم، فلفت إلى أن "ما يشهده العالم من أزمات متسارعة عابرة للحدود، يستلزم الوقوف على طبيعة الأخطار للتمكن من تحصين الإنجازات والمضي في التقدم، فالتقدم في التنمية البشرية، وفق دليل التنمية البشرية، في تباطؤ يشهده مختلف مناطق العالم".