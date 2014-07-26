صندوق النقد يدعو أوكرانيا لاحترام خطة الإصلاحات

دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، سلطات كييف إلى تطبيق الإصلاحات التي طلبها الصندوق على الرغم من الأزمة المفتوحة مع استقالة رئيس الوزراء الأوكراني.

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي في بيان، إن "المديرة العامة دعت إلى تطبيق حازم لبرنامج الإصلاحات الذي وضعته السلطات، خصوصا مجمل الإجراءات التي وافقت عليها فرق الصندوق".

واستقالة رئيس الوزراء الأوكراني، ارسيني ياتسينيوك، أغرقت أوكرانيا في الغموض السياسي بينما يواجه البلد حركة تمرد موالية لروسيا في الشرق، ويتعين عليها إدارة أزمة اقتصادية خانقة.

وفي نهاية إبريل، وافق صندوق النقد على سلفة بقيمة 17 مليار دولار لأوكرانيا، وأعطى موافقته المسبقة في منتصف يوليو على تسديد دفعة بقيمة 1,4 مليار دولار شرط أن تواصل السلطات اعتماد الإصلاحات الاقتصادية التي طالب بها الصندوق.

وبحسب بيان الصندوق، فإن لاغارد أجرت محادثات مع الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو، ورئيس الوزراء المستقيل ارسيني ياتسينيوك، للتأكد من قدرة "السلطات على تطبيق البرنامج" المتفق عليه مع الصندوق.

وسيتقلص الاقتصاد الأوكراني بنسبة 6,5 بالمئة هذه السنة بسبب النزاع المسلح في الشرق الانفصالي، كما أكد صندوق النقد الدولي في منتصف يوليو من دون استبعاد طلب مساعدة إضافية في حال التصعيد.

والتوتر تفاقم أخيرا في البلد مع تحطم طائرة ركاب ماليزية يتبادل الانفصاليون الموالون لروسيا وسلطات كييف المسؤولية عن إسقاطها.