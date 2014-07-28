بكين: ضخ مئات المليارات بالمنطقة عبر بوابة السعودية

تسعى الصين خلال الفترة المقبلة لإعداد أكبر تعاون اقتصادي مع دول الخليج والمنطقة لكن من خلال بوابة السعودية.

ووفقا للشرق الأوسط، كشف السفير الصيني لي تشنغ ون لدى السعودية، أن بلاده تخطط لتنفيذ شكل من أشكال التكاتف مع السعودية لجني أكبر محصلة من ثمار التنمية.

وأوضح لي تشنغ ون أن بلاده تتأهب لزيادة حجم التبادل التجاري مع البلاد العربية من 240 مليار دولار عام 2013 إلى 600 مليار دولار خلال العشرة أعوام المقبلة.

وزاد أن بلاده تعتزم - في الوقت ذاته - زيادة الرصيد الاستثماري الصيني غير المالي في البلاد العربية، من 10 مليارات دولار العام الماضي، إلى أكثر من 60 مليار دولار، مشيرا إلى أن السعودية تعد البوابة الرئيسة لتعظيم هذا التعاون المطرد.

وقال السفير الصيني إنه خلال الثلاثة أعوام المقبلة، نعتزم تدريب 6 آلاف موهبة عربية في التخصصات المختلفة، مشيرا إلى أن تجربة الإصلاح والانفتاح التي بدأت بلاده تنفيذها منذ أكثر من 30 عاما، أكدت لهم أن التنمية أساس حقيقي بكل معنى الكلمة.

وأضاف: خلال العشرة أعوام المقبلة، سننظم زيارات متبادلة بين عشرة آلاف فنان صيني وعربي للتواصل، وتشجيع ودعم التعاون المتخصص بين 200 مؤسسة ثقافية صينية وعربية، ودعم 500 موهبة ثقافية وفنية عربية إلى بلادي للمشاركة في الندوات الدراسية.

وذكر ون أن السعودية أصبحت أكبر مصدر للنفط الخام للصين، وأكبر شريك تجاري في غربي آسيا وإفريقيا لمدة 12 عاما على التوالي، مؤكدا أنه عقب زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي إلى بلاده أوائل العام الحالي، حققت العلاقات الثنائية تقدما جديدا.