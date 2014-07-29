تراجع تحويلات الأجانب من السعودية لـ13.2 مليار ريال

سجلت تحويلات الأجانب من السعودية إلى الخارج تراجعا نسبته 4% في يونيو الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ قيمتها نحو 13.2 مليار ريال مقارنة بـ13.8 مليار ريال، أي بتراجع قيمته نحو 573 مليون ريال.

وعلى الجانب الآخر، سجلت تحويلات السعوديين أداء عكس أداء تحويلات الأجانب، وذلك على الصعيد السنوي، حيث ارتفعت بنسبة 2% في شهر يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ قيمتها 5.9 مليار ريال مقارنة بـ5.7 مليار ريال، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

أما شهريا، أي التحويلات خلال شهر يونيو مقارنة بشهر مايو من العام الجاري، فقد سجلت تحويلات الأجانب ارتفاعا نسبته 6 في المئة، أما السعوديون فقد ارتفعت تحويلاتهم بنسبة 15%.

وأظهر رصد لـ"الاقتصادية" أن تحويلات غير السعوديين في يونيو كانت ثالث أعلى مستوى شهري لها خلال العام الجاري، أما تحويلات السعوديين فهي أعلى مستوى لها منذ شهر ديسمبر من العام الماضي.

ويبلغ عدد السكان الوافدين في السعودية 9.7 مليون نسمة، يشكلون نحو ثلث السكان في السعودية 32.4، فيما يشكل السكان السعوديون قرابة الثلثين 67.6%، وفقا لآخر تقديرات لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية.

وبحسب هذه الإحصاءات، يكون نصيب الفرد من الأجانب الذين يقيمون في السعودية نحو 1365 ريالا من هذه التحويلات في يونيو.

ووفقاً لأحدث بيانات صادرة عن وزارة العمل، بلغ عدد المشتغلين الوافدين في السعودية بنهاية عام 2013، نحو 8.3 مليون وافد.

وبحساب نصيب الفرد من التحويلات الشخصية للأجانب خلال يونيو، نجد أنه يبلغ نحو 1598 ريالا. أما المشتغلون السعوديون فقد بلغ عددهم بنهاية العام 2013 نحو 2.6 مليون مشتغل، وبهذا يبلغ متوسط تحويلاتهم خلال شهر يونيو 2239 ريالا.