قاضٍ أميركي يوقع أمراً بمصادرة شحنة نفط كردية

أظهرت وثائق قضائية في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء أن قاضياً أميركياً وقع أمراً بمصادرة شحنة نفط من كردستان العراق على متن ناقلة قبالة ساحل تكساس، وذلك بناء على طلب من الحكومة المركزية في العراق.

وقد تحتاج السلطات لتنفيذ الأمر إلى الاعتماد على شركات تقدم خدمات تفريغ الخام في منطقة خليج جالفستون.

وكان خفر السواحل الأميركي وافق أمس الاثنين على قيام الناقلة، التي لا تستطيع دخول ميناء جالفستون قرب هيوستون، بسبب حجمها الكبير بنقل حمولتها إلى سفن أصغر لشحنها إلى البر الأميركي.

والناقلة محملة بنحو مليون برميل من الخام قيمتها حوالي 100 مليون دولار ووصلت ساحل تكساس يوم السبت. وقال العراق في الدعوى التي أقامها يوم الاثنين إن الشحنة بيعت بغير إذنه وطالب بتمكينه منها.