فنادق مصر كاملة العدد لأول مرة منذ ثورة يناير 2011

حطم قطاع السياحة المصري الأرقام القياسية في نسب الإشغال منذ ثورة يناير، وتجاوزت نسب الإشغال الفندقي والسياحي 100% في غالبية المدن والمناطق السياحية خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأرجع عاملون بقطاع السياحة ارتفاع نسب الإشغال بدرجة كبيرة إلى حالة الاستقرار الأمني التي بدأت تعيشها مصر، وقيام وزارة السياحة بتنشيط حركة السياحة الداخلية، إلى جانب الأسعار والعروض الترويجية التي طرحتها الفنادق والمنتجعات السياحية المصرية.

وأوضحوا أن حجوزات المصريين والعرب رفعت معدلات الإشغال بمنتجعات شرم الشيخ جنوب سيناء والغردقة بالبحر الأحمر إلى نحو 100% خلال أول أيام إجازة عيد الفطر، فيما ارتفعت أسعار الغرف الفندقية بمدينة شرم الشيخ بنسبة 25% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأعلنت هيئة تنشيط السياحة أن فترة الأعياد عادة ما تشهد إقبال المصريين على المنتجعات السياحية المصرية بنسبة كبيرة، مؤكدة أن الحملة الترويجية التي أطلقتها الحكومة المصرية في الدول العربية خلال مايو الماضي، حققت مردودا إيجابيا للسياحة خلال الفترة الماضية، وهو ما انعكس إيجاباً على نسب الإشغال التي وصلت إلى نسبة 100% مقارنة بالفترات الماضية.

ولفتت الهيئة إلى ارتفاع الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية، خاصة السعودية والكويت والإمارات والأردن بنسبة 30% خلال الفترة الحالية، متوقعة تحسن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من مختلف الجنسيات بداية من أكتوبر المقبل.

وارتفعت حجوزات المصريين والعرب بنسبة كبيرة ساهمت في رفع نسب الإشغال الفندقي بجنوب سيناء رفعت نسب الإشغال إلى 100% في نحو 190 فندقا في شرم الشيخ، فيما تصل نسب الإشغال بفنادق دهب وطابا بجنوب سيناء إلى نحو 80%.

وأوضح رجل الأعمال حسني رضا الذي يعمل في قطاع السياحة، أن حجوزات موسم عيد الفطر المبارك تعد الانطلاقة الحقيقية لقطاع السياحة المصري منذ ثورة يناير، خاصة مع وجود الاستقرار الأمني واهتمام الدولة بقطاع السياحة، واتجاه الوزارة إلى الحملات الترويجية التي بدأت تؤتي ثمارها وترفع نسب الإشغال بنسبة كبيرة.

وأشار إلى أن التوقعات كانت تشير إلى وجود تحسن في حركة السياحة الوافدة خلال موسم الشتاء المقبل، ولكن نسب الإشغال خلال الفترة الحالية فاقت كل التوقعات وبعثت الأمل في نفوس العاملين والمستثمرين في قطاع السياحة المصري.