اليمن يرفع أسعار الوقود لإصلاح منظومة الدعم

قال مسؤولون نفطيون لرويترز إن الحكومة اليمنية رفعت أسعار الوقود اليوم الأربعاء لخفض الدعم لمنتجات الطاقة لتخفيف العبء عن ميزانيته.



ويحاول اليمن منذ أكثر من عام الحصول على قرض بقيمة 560 مليون دولار على الأقل من صندوق النقد الدولي الذي يطالب بتطبيق إصلاحات مثل خفض الدعم الذي يتسبب في انخفاض أسعار البنزين وغيره من أنواع الوقود.



وقالت وثيقة رسمية قامت الوزارة بتوزيعها في محطات البنزين واطلعت عليها رويترز ان الحكومة رفعت الأسعار الرسمية للبنزين إلى 200 ريال يمني للتر والديزل الى 195 ريالا.



وتبيع محطات الوقود التي تعاني نقص إمدادات الوقود لتر البنزين حينما تحصل عليه بالسعر الرسمي المدعوم البالغ 125 ريالا وهو ما يقل عن 300 ريال في السوق السوداء حاليا.



وكان سعر الديزل الذي يستخدم على نطاق واسع في توليد الكهرباء 100 ريال للتر رسميا و250 ريالا في السوق السوداء.