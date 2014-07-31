الاقتصاد الأميركي ينمو بنسبة 4% في الربع الثاني

تسارعت وتيرة نمو الاقتصاد الأميركي بقوة في الربع الثاني لتأتي عند 4%، أي أفضل من التوقعات التي كانت عند 3%.

كذلك تمت مراجعة نسبة انكماش الاقتصاد في الربع الأول إلى 2.1%, من 2.9% في القراءة الأولى.

النمو في الربع الثاني جاء بدعم من نمو إنفاق المستهلكين بنسبة 2.5%، خاصة على السلع المعمرة والخدمات.

وأضاف القطاع الخاص 218 ألف وظيفة في يوليو أفضل بقليل من التوقعات عند 215 ألف وظيفة.

وتأتي هذه الأرقام قبيل انتهاء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي مساء اليوم حيث من المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة المتدنية ومواصلة خفض برنامج شراء السندات.