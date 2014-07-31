وكالة: الأرجنتين في حالة تخلف انتقائي عن سداد ديونها

المصدر: نيويورك - أ ف ب

أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني أن الأرجنتين باتت في حالة "تخلف انتقائي عن سداد" ديونها، وذلك بعد انتهاء المهلة النهائية المحددة لبيونس آيريس لسداد دفعة من ديونها المعادة هيكلتها تبلغ 539 مليون دولار.

وهذه ثاني مرة في 13 عاما تجد فيها الأرجنتين نفسها في حالة تخلف عن السداد، وذلك بعدما فشلت مفاوضات ماراثونية أجرتها في نيويورك مع اثنين من صناديق استثمارات المضاربة في التوصل إلى اتفاق على ديون مستحقة لهما في ذمتها.

وقالت الوكالة إن الديون السيادية الأرجنتينية التي كانت درجة تصنيفها "سي سي سي-" وهي خانة الديون الخطرة جدا بالنسبة للمستثمرين، خفضت درجتها إلى "أس دي" (تخلف انتقائي عن السداد).

وأوضحت الوكالة أن سبب هذا الخفض هو تخلف الأرجنتين عن سداد دفعة بقيمة 539 مليون دولار من خدمة الدين العام بعدما انتهت مساء الأربعاء فترة السماح التي أعطيت لها ومدتها شهر.

وقالت الوكالة إن "مفهومنا لجهة مصدرة للسندات تحترم استحقاقاتها المالية هو سداد المبالغ المستحقة للمستثمرين في أوانها وبالكامل".

وأضافت أنه "إذا وجدت الأرجنتين حلا لتخلفها عن السداد" في ما خص الديون المتأخرة، فإن وكالة التصنيف الائتماني "ستعيد تقييم تصنيف ديونها السيادية لجهة رفعه على الأرجح إلى سي سي سي أو بي-".