488 مليار ريال مخصصات مشاريع حكومية بالسعودية

بلغت قيمة مخصصات الصرف على المشاريع الحكومية في السعودية التي تم الالتزام بتنفيذها والمودعة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" نحو488.5 مليار ريال في نهاية يونيو الماضي.

وارتفعت مخصصات الصرف على المشاريع الحكومية بنسبة 2548%، في نهاية يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي كانت تبلغ في نهايته نحو 18.5 مليار ريال، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وتعتبر مخصصات المشاريع الحكومية في نهاية يونيو 2014، أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وبمقارنة مخصصات المشاريع الحكومية في نهاية يونيو مقارنة بشهر مايو يتبين أنها ارتفعت بنسبة 6%، حيث كانت في مايو 460.3 مليار ريال.

وتزامناً مع الأزمة المالية العالمية، شهدت مخصصات الصرف على المشاريع الحكومية تراجعاً عاما تلو الآخر من 2008، حتى 2011، حيث تراجعت بنسبة 5%، إلى 137.3 مليار ريال في 2008، مقارنة بـ2007، الذي سجلت خلاله 145.3 مليار ريال.