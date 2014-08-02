أميركا.. جاهزة لفرض عقوبات جديدة على روسيا

أبلغ وزير الخزانة الأميركي جاك لو رئيس الحكومة الأوكراني ارسيني ياتسنيوك، أن الولايات المتحدة ستشدد العقوبات على روسيا، إذا لم تعمل الأخيرة من أجل التوصل الى حل سلمي للأزمة الأوكرانية.

وجاء في بيان لوزارة الخزانة، أنه خلال مكالمة هاتفية مع ياتسنيوك أكد لو أن "الولايات المتحدة تواصل تعاونها مع دول مجموعة السبع وشركاء دوليين آخرين لفرض عقوبات إضافية على روسيا، في حال لم تعمل الحكومة الروسية من أجل التوصل الى حل سلمي للازمة".

وشدد لو على دعم واشنطن "للإصلاحات السياسية والاقتصادية في أوكرانيا"، وبحث مع ياتسنيوك "التقدم" الذي أحرزته البلاد في برنامجها الموقع مع صندوق النقد الدولي.

