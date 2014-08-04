أستراليا تطالب مجموعة العشرين بالتركيز على التجارة

حثت أستراليا مجموعة العشرين للدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة على التركيز بصورة أكبر على تعزيز التجارة العالمية، وذلك في اقتراحاتها للنمو الاقتصادي، خاصة في أعقاب انهيار محادثات منظمة التجارة العالمية بشأن اتفاقية الجمارك.

ويجتمع قادة مجموعة العشرين في مدينة برزبين الأسترالية في نوفمبر، وباعتبارها رئيسا للدورة الحالية للمجموعة تريد أستراليا من الدول الأعضاء تقديم تدابير ملزمة لرفع الناتج المحلي الإجمالي الجماعي 2% في غضون خمس سنوات. وحتى الآن تنصب الاقتراحات على مجالات مثل سياسات المنافسة والبنية التحتية.

وقال هيذر سميث، أكبر مسؤول أسترالي في مجموعة العشرين خلال إفادة صحافية في سنغافورة، يوم الاثنين: "نريد أن نرى المزيد من الإجراءات بخصوص التجارة والتوظيف. الأمر يتعلق بإزالة العوائق الداخلية، الأمر الذي يساعد في تسهيل التجارة".

وأضاف أن أستراليا تريد من مجموعة العشرين أن تخص قضايا التجارة بمزيد من التركيز بدلا من الاكتفاء بالتعبير عن مساندتها لاتفاقيات تجارية أخرى مثل اتفاق الدوحة.

وفي الأسبوع الماضي، فشلت منظمة التجارة في إبرام اتفاق بشأن قواعد الجمارك والتي كانت ستصبح أول إصلاحات تجارية عالمية في عقدين.

وقال سميث إن انهيار الاتفاق يثير تساؤلات بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية.