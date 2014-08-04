رحلات "جوية" رخيصة في دبي مقابل 900 درهم فقط

لم يعد الانتقال بطائرة خاصة حكراً على الأغنياء فقط، إذ يتنافس عدد من الشركات السياحية بدبي لتحقيق هذا الحلم من خلال جولات جوية تقدر كلفتها بنحو 900 درهم للفرد، لقضاء 20 دقيقة فوق شوارع الإمارة بأبراجها ومراكزها التجارية.

ويقبل العديد من السائحين وتحديداً من دول الخليج على تأجير طائرات هليكوبتر خاصة، خلال زيارتهم إلى دبي إذ تعطيهم رؤية رأسية للإمارة المميزة بمعالمها المعمارية المتنوعة، سواء من حيث أعلى الأبراج والبنايات في العالم طولاً وأغربها من حيث التصميم أو للتمتع برؤية كاملة لجزر نخيل أو "نخلة دبي" وأيضاً جزر العالم، وغيرها من العديد من المعالم السياحية الأخرى ، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وقال فراس صيام، مدير شركة "التيميت شارتر" السياحية إن أسعار الرحلات تختلف باختلاف الفترة الزمنية والتوقيت، إذ تقدر بنحو 600 درهم للجولات مدة 12 دقيقة وترتفع إلى 900 درهم لجولة من 20 دقيقة في ساعات الصباح، فيما تتجاوز أسعار الرحلة لأكثر من 1000 درهم للجولات الجوية الليلية، مشيراً إلى أن الرحلة عادة ما تضم التحليق فوق سوق الذهب وأجزاء من مدينة دبي القديمة والخور وتنتهي فوق أكثر المعالم حداثة بالإمارة.

وأشار إلى أن أغلب الشركات السياحية التي تنظم تلك الرحلات تعتمد على المواسم التي يقبل فيها مواطنو الخليج إلى دبي باعتبارهم أكثر الوفود التي تقبل على مثل تلك الرحلات الجوية. وتفصل هوامش بسيطة بين العروض السعرية التي تقدمها الشركات السياحية، إذ تطرح شركة أراب لينك للسياحة سعراً إجمالياً لتأجير الطائرة عدد 4 إلى 5 أفراد بنحو 4000 درهم للجولة مدة 30 دقيقة.