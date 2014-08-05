العمل السعودية: توظيف 332 ألف مواطن بالقطاع الخاص

كشفت وزارة العمل السعودية، في تقرير حديث لها أنها وظفت نحو 332 ألف سعودي في القطاع الخاص خلال العام الماضي بحيث ارتفع عدد العاملين السعوديين بالقطاع الخاص إلى نحو 1.4 مليون عامل.

وذكرت الوزارة العمل في تقرير لها نقل في وسائل الإعلام، أنها قامت بتوظيف نحو 200 ألف امرأة سعودية بنهاية العام الماضي؛ حيث وصل عدد السعوديات العاملات بالقطاع الخاص نحو 400 ألف امرأة سعودية.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص سجل نمواً ملحوظاً من 43.4 ألف في 2009، إلى ما يقارب 100 ألف في 2011، ثم إلى ما يزيد عن 200 ألف في ديسمبر 2012 ثم ارتفعت إلى قرابة 400 ألف في 2013.

وعزت الوزارة ارتفاع نسبة توظيف السعوديين بالقطاع الخاص إلى عدة عوامل من أبرزها ارتفاع الحاجة المتزايدة لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها المملكة خاصة في قطاع البناء والتشييد كتوسعة الحرمين الشريفين، ومشاريع النقل العام، ومشاريع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن وغيرها من المشاريع.

وقالت الوزارة إن ارتفاع عدد العاملين غير السعوديين في منشآت القطاع الخاص إلى 8.2 مليون عامل في 2013 بنسبة تصل إلى نحو 12%، حيث كان عدد العاملين غير السعوديين بنهاية 2012، نحو 7.3 مليون عامل غير سعودي.