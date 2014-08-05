مصر تطلق مشروع قناة سويس جديدة بـ8.2 مليار دولار

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنشاء قناة سويس جديدة موازية للمجري الملاحي الحالي و طرح أسهم لتمويلها مع إنشاء 6 أنفاق لسيناء على نفقة البنوك المصرية والمصريين.

وأضاف السيسي خلال كلمة له اليوم الثلاثاء بمؤتمر تدشين محور القناة الجديدة أن المصريين لديهم حساسية تجاه مشاركة الأجانب في مشروعات قناة السويس أو تطويرها، مشيرا إلى أن قناة السويس ومشروعاتها منذ عام 1956، هي ملك لمصر فقط، وأن أسهم تمويل المشروع ستكون بالجنيه المصري والدولار ومختلفة القيمة.

وأكد أن الحكومة ستضع الضوابط اللازمة لضمان عدم تملك غير المصريين لهذه الأسهم، مضيفا أن قصر التمويل على المصريين يقتصر فقط على مشروع إنشاء قناة السويس الجديدة وإنشاء 6 أنفاق في سيناء، بينما ستخضع مشروعات تنمية محور قناة السويس لقانون الاستثمار المصري، وستطرح على المستثمرين المصريين والعرب والأجانب لتنفيذها.

وأمر السيسي، أثناء كلمته، الفريق محمود حجازي، رئيس أركان الجيش المصري، بعدم مغادرة منطقة القناة حتى يجري تنفيذ المشروع خلال عام، بدلا من 3 سنوات، مشددا على أن الشعب المصري يُلزمه بتنفيذ ذلك.

من جانبه قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أنه سيتم إنشاء قناة السويس الجديدة موازية للقناة الحالية بإجمالي طول 72 مترًا منها 35 مترًا حفر جاف و37 مترًا توسعة وتعميق".

وقال إن 44 تحالفاص تقدم لشراء كراسات الشروط لتنفيذ مشروع محور قناة السويس وتم قبول 14 تحالفًا فقط لدخول السباق، مشيراً إلى أنهم استعانوا بالبنك الدولي لاختيار مركز اقتصادي يقوم ببحث فرص التحالفات المتقدمة لتنفيذ مشروع محور القناة.

وأضاف مميش أن مشروع حفر قناة السويس الجديدة يعتبر مشروع القرن، وأن احتياج مصر الشديد لمشروعات عملاقة كان وراء التفكير في محور القناة، مشيراً إلى أن المدة الزمنية المتوقعه للانتهاء من مشروع حفر القناة الجديدة هي 36 شهرًا، بتكلفة 8.2 مليار دولار.

وأوضح أن تحويل مصر إلى مركز اقتصادي ولوجيستي وتجاري عالمي أحد أهداف مشروع محور قناة السويس، كما انه يجلب عملة صعبة لخزينة الدولة تتجاوز المليار دولار سنويًا.

وأوضح أن محور القناة سيدعم مشروعات تتضمن تجميع سيارات وإلكترونيات وتكرير بترول وبتروكيماويات ولوجيستيات وخدمات السفن، كما سيتم إنشاء مشروع قومي للاستزراع السمكي في أحواض الترسيب شرق قناة السويس، وإقامة محطة لخدمات السفن ومصنعاً للحاويات ضمن مشروع التنمية في محور القناة.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن فكرة حفر القناة الجديدة كانت حتمية لاستيعاب الزيادة في حجم التجارة العالمية، موضحاً أن هذا المشروع يمتد بطول 72 كيلو متر لتفادي توقف الحاويات لوقت يصل إلى 11 ساعة.