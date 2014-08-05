نمو قطاع الخدمات في الصين بأبطأ وتيرة في 9 سنوات

أظهر مسح نشر اليوم الثلاثاء أن قطاع الخدمات في الصين نما الشهر الماضي بأبطأ وتيرة في حوالي تسع سنوات، في إشارة إلى أن انتعاشاً لثاني أكبر اقتصاد في العالم مازال هشا.

وهبط مؤشر إتش إس بي سي/ماركت لمديري المشتريات بقطاع الخدمات إلى 50.0 في يوليو من أعلى مستوى في 15 شهرا البالغ 53.1 في يونيو.

والقراءة المسجلة في يوليو هي الأدنى منذ نوفمبر 2005. وأشار المسح إلى ركود في نشاط قطاع الخدمات لأن قراءة للمؤشر فوق 50 تشير إلى توسع للنشاط في حين أن قراءة دون ذلك المستوى تشير إلى انكماش.

وفي إشارة إلى أن الشركات أصبحت أكثر عزوفا عن الإنفاق هبط مؤشر فرعي يقيس نمو الأعمال الجديدة إلى50.3 في يوليو وهو أدنى مستوى في 68 شهرا.