تراجع الطلبيات الألمانية بأسرع وتيرة في 3 سنوات

أظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الأربعاء، تراجع الطلبيات الصناعية في يونيو بأكبر معدل شهري منذ سبتمبر 2011، بسبب التطورات الجيوسياسية والمخاطر التي جعلت الشركة تتوخى مزيدا من الحذر.

وتراجعت الطلبيات بنسبة 3.2 بالمئة على مدار الشهر.

وجاءت القراءة دون متوسط توقعات رويترز الذي كان لزيادة واحد بالمئة ولم تبلغ حتى أقل التقديرات، وكان لانخفاض نسبته 0.5 بالمئة. وعدلت الوزارة بيانات مايو بالزيادة لتظهر انخفاضا نسبته 1.6 بالمئة بدلا من 1.7 بالمئة.

وانخفضت الطلبيات القادمة من منطقة اليورو 10.4 بالمئة، والطلبيات المحلية 1.9 بالمئة.