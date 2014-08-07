أرامكو: 77 ألف عامل لـ11 ملعبا..وتوظيف 10 آلاف سعودي

اشترطت شركة أرامكو السعودية على كل مقاول رئيس في "برنامج الملك عبدالله لإنشاء الملاعب الرئيسة في المناطق" توفير 7 آلاف عامل لكل ستاد بمجموع 77 ألف عامل لـ11 ستاداً، على أن يكون العمل على مدار الساعة، بواقع 24 ساعة يومياً، على أن تنجز خلال عامين من تاريخ بدء أعمال الإنشاء، وستكون ميزانية الملاعب محددة وليست مفتوحة.

وألزمت "أرامكو" الشركات الفائزة بعقود التنفيذ توفير 10 آلاف وظيفة مخصصة للسعوديين مع تقديم المستندات التي تثبت التوظيف، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وعرضت "أرامكو" على الشركات المحلية والأجنبية شروطها خلال الاجتماع الذي عقدته أمس بحضور أكثر من 1000 شخص من جنسيات متعددة، في مجالات الإنشاءات، الهندسة، والمقاولات، وتضمنت أدق تفاصيل بناء المشروع والمدة الزمنية، وأن يكون العمل متزامناً في جميع الملاعب.

وأسند خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز لـ"أرامكو" إنشاء 11 استاداً رياضياً في 11 منطقة سعودية "سعة كل ملعب 45 ألف متفرج"، بعد نجاحها في إنجاز مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "الجوهرة المضيئة".

ومن المنتظر أن توحد "أرامكو" قوالب الملاعب "المدرجات"، على أن يختلف الغلاف الخارجي بحيث يكون التصميم يعكس تراث وثقافة كل منطقة، بالتعاون مع الجامعات السعودية، طبقاً لما نشرته "الاقتصادية" في وقت سابق.