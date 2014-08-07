روسيا تتوعد أوروبا وأميركا بحظر موسع للغاية للواردات

قالت هيئة الرقابة البيطرية والسلامة النباتية الروسية، إن روسيا ستفرض حظرا "موسعا للغاية" لواردات الغذاء من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقررت بالفعل تعليق واردات الدواجن الأميركية في إطار أمر من الرئيس فلاديمير بوتين بإعداد قائمة بالواردات الغذائية التي سيتم حظرها.

وقال المكتب الصحافي للكرملين، إن الرئيس الروسي وقع مرسوما يحظر أو يقيد استيراد منتجات زراعية من دول فرضت عقوبات على بلاده بسبب دعمها للمتمردين في أوكرانيا.

وقال الكرملين إن بوتين أمر حكومته بإعداد قائمة بالسلع التي سيتم حظر استيرادها، وسيطبق الحظر لمدة عام.

وقال أليكسي أليكسينكو، المتحدث باسم هيئة الرقابة البيطرية والسلامة النباتية لرويترز، مساء اليوم الأربعاء، إن الهيئة ستحظر استيراد الدواجن الأميركية.

ورفض التطرق إلى المنتجات الأخرى التي سيتم إدراجها على القائمة، لكنه قال إن حظر واردات الغذاء من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيكون موسعا. واستوردت روسيا أغذية قيمتها 43 مليار دولار في العام الماضي.

وأضاف أليكسينكو "فيما يتعلق بالولايات المتحدة - الدولة التي فرضت عقوبات أيضا - سيكون قرار (حظر واردات الغذاء) موسعا للغاية". وقال إن الأمر نفسه ينطبق على الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت لاحق نقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء التي تديرها الدولة عن هيئة الرقابة البيطرية قولها إنها ستحظر جميع واردات الغذاء الأميركية وواردات الفاكهة والخضراوات من الاتحاد الأوروبي.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الهيئة.