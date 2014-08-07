عجز الميزان التجاري بمصر يتراجع 52% في أبريل الماضي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي في مصر، تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 51.9 % ليبلغ نحو 10.56 مليار جنيه، تساوي 1.47 مليار دولار تقريباً، مقابل نحو 21.94 مليار جنيه تساوي 3 مليارات دولار تقريباً خلال نفس الشـهر من عام 2013.

وقال الجهاز في بيان صحافي، إن قيمة الصادرات تراجعت بنسبة 12.1% لتسجل نحو 16.56 مليار جنيه تساوي 2.31 مليار دولار خـلال شهر أبريل الماضي، مقابل نحو 18.85 مليار جنيه تساوي 2.64 مليار دولار خلال شهر أبريل من العام الماضي.

وربط الجهاز بين تراجع قيمة الصادرات وبين انخفاض قيمة بعض السلع عالميا كالمنتجات البترولية، والملابس الجاهزة، والبرتقال الطازج بجانب تراجع أسعار الأسمدة، والعجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة.

وأوضح الجهاز أن قيمة الواردات انخفضت خلال الفترة المذكورة بنسبة 33.5 % لتسجل 27.12 مليار جنيـه تساوي 3.79 مليار دولار، مقابل 40.79 مليار جنيه تساوي 5.71 مليار دولار، وذلك خلال فترة المقارنة لتراجع قيمة بعض السلع عالميا كالمنتجات البترولية، والمواد الأولية من الحديد والصلب، واللدائن بأشكالها الأولية، والقمح، والذرة.