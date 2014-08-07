"تحيا مصر" بأميركا لتلقي تبرعات الجالية المصرية

أعلن مجلس الوزراء المصري أن رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب، اتفق مع ممثلي الجالية المصرية على إنشاء صندوق باسم "تحيا مصر" بالولايات المتحدة الأميركية، لتلقي تبرعات أبناء الجالية المصرية هناك.

وقال بيان أصدره مجلس الوزراء إن محلب التقى بعدد من ممثلي الجالية المصرية في الولايات المتحدة، وذلك بمقر السفارة المصرية في واشنطن، وذلك على هامش زيارته لأميركا للمشاركة في أعمال القمة الأميركية الإفريقية.

ووفقا للبيان، فقد تم الاتفاق على أن تدخل هذه الفكرة حيز التنفيذ خلال الأسابيع القليلة القادمة بالتنسيق مع السفارة المصرية بواشنطن والقنصلية المصرية العامة في نيويورك.

وخلال اللقاء، قال إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري إلى الجالية المصرية، إن الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد يحتلان أولوية على أجندة الدولة المصرية، وذلك بهدف نسف منظومة البيروقراطية وتيسير الإجراءات وإصلاح منظومة الإدارة في مصر والقضاء على صور الفساد من الرشوة والمحسوبية والوساطة.

وأنشأ الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، صندوق "تحيا مصر"، لتلقي تبرعات لدعم اقتصاد بلاده، ويهدف السيسي إلى جمع 100 مليار جنيه تساوي 14 مليار دولار، لإنشاء مشروعات لرفع معدلات النمو، وتقليص معدلات البطالة في البلاد. وبلغ حجم التبرعات التي تلقاها الصندوق حتى الآن نحو 255 مليون جنيه، تساوي 35.7 مليون دولار حتى منتصف الشهر الماضي.